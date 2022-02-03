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Sözleşme imzalandı

Yozgat Merkeze bağlı Derbent Köyünde ‘Taşkın Koruma’ sözleşmesi imzalandı.

03 Şubat 2022 Perşembe 00:14
Sözleşme imzalandı

Yozgat-Merkez Derbent Köyü Taşkın Koruma sözleşmesi Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Okan Bal tarafından imzalandı. İmzalanan sözleşmenin bölge halkına hayırlı olmasını dileyen AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, “Yozgat-Merkez Derbent Köyü Taşkın Koruma İşi kapsamında; Gülveli ve Oluklu Deresinin oluşturacağı taşkın zararlarından önlemek amacı ile Gülveli Deresi üzerinde 365 metre dik duvarlı beton kanal ve yol geçişlerine 4 adet köprü, Oluklu Deresi üzerinde ise 240 metre dik duvarlı beton kanal ve yol geçişlerine 4 adet köprü, bin 210 metre panel tel çit yaptırılacaktır. Yapılacak olan projemiz Yozgat’ımıza ve Derbent köyümüze hayırlı olsun” dedi. 

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