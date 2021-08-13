Sözleşme imzalandı

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı olarak faaliyet gösteren Türk Yerel Hizmet-Sen Yozgat Şube Başkanı Uğur Sağlamer, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca ile bir araya gelerek yaptığı görüşmenin ardından hazırlanan Sosyal Denge Sözleşmesine karşılıklı olarak imza koydu. Başkan Sağlamer, ‘’Şefaatli Belediyesi Sosyal Denge Sözleşmesi ekonomik sıkıntılara rağmen memurunu unutmayan Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca beyefendiye teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz’’ dedi. Sağlamer, Şefaatli Belediye personelinin tamamının sözleşme de hazır bulunduğunu hatırlattı, sözleşme öncesinde hep birlikte yemek yenilip, sohbet edildiğini bildirdi. Sağlamer, ‘’Şefaatli Belediyesi de bir ilki gerçekleşmiş, demokratik bir ortamda istişare edilerek mutabakat sağlanmıştır. Çalışanlarına karşı hiçbir önyargısı olmayan ve daima yapıcı tavrıyla çalışanlarının gönlünü kazanan başkanımıza teşkilatımız ve arkadaşlarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aylık 500 lira net olmak üzere kazanım sağlanmıştır. Hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.