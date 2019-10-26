Sözler unutuldu

Keven, Yozgat Çağrı Merkezi ile ilgili aktarılan sorunlara göre, 2012'de dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın açılışını yaparken çağrı merkezinin bin kişi istihdam sağlayacağını söylemesine rağmen 200 kişiyle işe başlayan merkezde şuan 140 kişinin çalıştığının kendisine iletildiğini söyledi. Keven, Çağrı Merkezi'nin Yozgat'tan taşınma ihtimalinin de konuşulduğunu, işlerini kaybetme tedirginliği yaşadığının altını çizdi. Keven, ‘’Açılışında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile milletvekilleri Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal da bulunuyor. Burada Binali Yıldırım'ın verdiği bin kişilik istihdam sözü en iyi bu açılışa katılanların hafızasındadır. Bu merkezin bir an önce çalışan sayısını artırmasını ve taşınma gibi bir ihtimalinin olmadığı güvencesinin çalışanlara verilmesini temenni ediyorum’’ dedi.