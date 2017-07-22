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“Sözde tatil!”

Yozgat Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut yaptığı açıklamada mali tatili eleştirdi.

“Sözde tatil!”

Yozgat Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut yaptığı açıklamada mali tatili eleştirdi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
22 Temmuz 2017 Cumartesi 07:00
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“Sözde tatil!”

Ahmet Bulut, mali tatilden meslektaşlarının faydalanamadığını ifade ederek, bu sürede muhabesecilerin iş yoğunluğundan dolayı mükelleflere ait beyannameleri dahi zor yetiştirdiğini belirtti.
Ahmet Bulut, “Bilindiği gibi, 5604 sayılı mali tatil ihdas edilmesi hakkındaki. Kanun uyarınca her yıl vergi daireleri ve diğer ilgili kurumlar 1 ila 20 Temmuz tarihi arasında Mali tatil uygulamasına girmektedirler.
Mali tatilde süreler 1-20 Temmuz arası çalışmamaktadır. 20 Temmuzdan sonra ise süreler Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır. 
Mali tatilde vergisel ve daha çok SGK ile ilgili konular otomatik olarak uzamaktadır. Mali tatil daha çok mükellefler ve 3568 sayılı Yasaya göre unvan almış meslek mensupları, SM, SMMM ve YMM’ler açısından önemli bir tatil mahiyeti arz etmektedir” dedi.
Ahmet Bulut, mali tatilin kanunda yeri olduğunu ancak uygulamada yanlışlık olduğuna dikkat çekti.
Meslektaşları açısından böyle bir tatilin fayda sağlamadığını söyleyen Muhasebeciler Odası Başkanı Bulut, “ Meslektaşlarım iş yoğunluğundan aylık verilmesi gereken mükelleflere ait beyannameleri zaten zor  yetiştirdiğinden  hiçbir meslek mensubu arkadaşlarımın sözde aldı olan mali tatili uygulayamamaktadır.
Mali tatilin haziran ayına ait  temmuz ayından verilmesi gereklen beyanları ağustos  ayından  verilirse sözde mali tatil ancak o zaman uygulanmış olur.
Bulut, Birliğimiz olan Turmob ve mali bakanlığına  çağrıda bulunarak  mali tatilin gerçek bir mali tatil olarak uygulanması için temmuz ayından verilmesi gereken beyanların bir sonraki ayda vermekle  olur. Yoksa Mali tatil uygulması kalksın. Meslektaşlarım faydası olmayan Mali tatil istemiyoruz” diye konuştu.
 

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