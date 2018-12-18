Söz verdik yaptık

Belediye Başkanı Kazım Arslan, göreve gelmeden önce paylaştıkları yatırım ve h0izmetlerin önemli bölümünün tamamlandığını, devam edenlerin de biran önce bitirilmesi için ilk günkü aşk ile çalıştıklarını söyledi. Başkan Arslan, ‘’Modern Kapalı Hal Binamız ve İş Merkezimiz ile Çok Katlı Yeraltı Otoparkımızda sona yaklaştık. Açılışlarını yapmadan önce çevre düzenlemesi için etrafındaki atıl binaların yıkımına başladık. Proje bittiğinde yeşil alan içerisinde Yozgat'a yakışır bir meydanımızda ortaya çıkacak. İnsanlarımız soğukta alışveriş yapmaktan kurtulacak, Hal esnafımız yıllar sonra hak ettikleri şekilde ısıtmalı ve modern bir binada satışlarını gerçekleştirecekler’’ dedi.