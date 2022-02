SOYSAL BABA OCAĞINDA

Yozgat’a bir dizi ziyarette ve incelemede bulunmak için gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal ilk olarak Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret etti. Vali Polat ile Yozgat’ta neler yapıldığı, neler yapılacak, yeni projeler neler gibi konular hakkında konuşan Ertuğrul Soysal, ‘’Bakan yardımcılığına atandığımızdan itibaren ilk gelişimiz, ilk resmi ziyaretimiz. Aslında yoğunluktan dolayı biraz geç kaldık. Yozgat bizim baba ocağımız, memleketimiz. İlk ziyaretimizi de buraya yaptık. Belirli bir program dahilinde Yozgat’ımızı ziyarete devam edeceğiz. Yozgat Anadolu’nun ortasında, yiğidin harman olduğu diyar diye anılan, bozkır diye tarif edilen, düşman eli değmemiş ve en çok şehit vermiş illimiz. Dolayısıyla Yozgatlı olmaktan ve bugün burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum’’ dedi.

Ardından Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’yi ziyaret eden Ertuğrul Soysal, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

‘’BÜTÜN ÇALIŞMALARDA GÖREV ALDIK’

Göreve geldiğinde asgari ücret ve 3600 ek gösterge gibi konuların gündemde olduğunu dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, ‘’Bakanımız bütün çalışmalarda bizleri görevlendirdi. Oluşacak komisyonlarda da bizi komisyon başkanı olarak atadı. İlk önce asgari ücreti çalıştık. Allah’a hamdolsun bütün işçileri, işverenleri düşünen bir tablo ortaya çıkardık. 3600 ek göstergenin ilk paydaşları ile beraber toplantı yaptık. 3600 konusunu da adaletli bir şekilde çözeceğiz inşallah. 3600 ek göstergeyi beşinci ayda meclise getirmeyi planlıyoruz. Altıncı ayda da inşallah kanun olarak çıkartıp, yürürlüğe koyacağız’’ diye konuştu.

EYT ŞU AN GÜNDEMDE YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, gündemlerinde sözleşmeli personellerin kadroya alınmasının olduğunu söyleyerek, ‘’Şu an gündemimizde Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve belediyelerde dahil sözleşmeli personellerin kadroya alınması mevzusu var. Onunla ilgili inşallah bir ön hazırlığımız var ama tam netlik kazanmadı. Seçime kadar kademeli olarak yapmak istiyoruz. En çok merak edilen konulardan biri EYT konusu ama şimdilik hükümetin ve bakanlığımızın gündeminde EYT yok. Aralık ayında ya da Ocak ayının başında EYT ile ilgili sürprizimizi bekleyin’’ dedi.

AK PARTİ’DE DEĞERLENDİRME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret edip, partililerle buluşarak, değerlendirme toplantısı yaptı. 2023 seçimlerinde siyasete en çok katkı sunacak bakanlıklardan birisinin Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğunu dile getirerek, ‘’Böyle bir zamanda, böyle bir dönemeçte AK Partide görev aldığınız için ne kadar şükür etsek azdır. Bu görevi milletvekili, bakan, bakan yardımcısı, belediye başkanı, il başkanı ile ilgili olarak değil mahalle başkanlığı da içine katarak söylüyorum. Allah herkese AK Parti’de siyaset yapmayı nasip etmez. Bu temsil ettiğiniz mayayı iyi yoğurun. 2023’e gidilen yolda kendinizi muhasebe edin. Benim ne katkım olabilir, ben ne yapabilirim, partime nasıl bir katkı sağlayabilirim ve ne yapmam lazım gibi soruların cevaplarını arayın’’ diye konuştu. Ertuğrul Soysal’ın Yozgat’ın gururlarından biri olduğunu ifade eden AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ise ‘’Yozgat’ımız bu yıl Ertuğrul Soysal ve Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ile birlikte farklı bir gündem yaşıyor. AK Parti Osmaniye İl Başkanımız aradı. Yozgat’ı kıskanıyor. Bütün bakanlarımız, bakan yardımcılarımız Yozgatlı dedi. Yozgat’ımıza kamusal olarak her türlü yatırımlar yapılıyor. CHP’li bir arkadaşa dedim ki ‘İktidara gelemezsiniz de geldiğinizde Yozgat için ne yapacaksınız düşünün’ dedim, maalesef yapacakları hiçbir şey yok’’ şekilinde konuştu. Cumhurbaşkanı yardımcısının, Adalet Bakanın, Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısının, milletvekillerinin sahada olmasının kendilerine güç ve kuvvet verdiğini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sağıda Fuat Oktay’ın solunda Bekir Bozdağ’in olması bizi gururlandırıyor. Bizim Ankara’da ki temaslarımız da yoğun geçmeye başladı. Gittiğimiz kapılar biraz daha fazla açılmaya başladı. Son dönemde AK Parti teşkilatı da çok güzel bir uyum sağladı. Merkez İlçe Başkanlığımız, Kadın Kolları Başkanlığımız, Gençlik Kolları Başkanlığımız, İl Teşkilatımız ve yerel yönetimler hep birlikte güzel bir ivme yakaladık. Bu ivmeyi Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar inşallah zirve yapıp, Cumhurbaşkanımızı tekrar makamına oturtmak için elimizden geleni yapacağız’’ dedi.

ZİYARETLER DEVAM EDECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal iki gün kalacağı Yozgat’ta kurum, oda ve sendika ziyaretlerinde bulunarak, incelemeler yapacak. Yozgat’ın Saraykent ve Sorgun ilçelerine de gidecek olan Ertuğrul Soysal, AK Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek değerlendirme toplantısı yapacak. •Sümeyye İlhan•