Söyleşili kutlama

Yozgat İl Kültür Müdürlüğü’nde ünlü yazar Bestami Yazgan ve Yusuf Dursun öğrencilerle söyleşi yaptı. 27 Mart-2 Nisan 2017 tarihleri arasında kutlanan 54. Kütüphane Haftası törenine; Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Kütüphane Haftasının önemine değinerek, "Kütüphanelerin toplum için ne kadar önemli olduğunu her yıl düzenlenen kütüphane haftasıyla toplumun dikkatine sunuyoruz. Kitaplar hayat mücadelemizdeki bilgiyi taşıyan bizi hazır tutan müesseselerdir" dedi.

Çakır kitap okumanın önemine dikkat çekti. Çakır ,"Kitap medeniyet ve kütüphane bunlar ayrılmaz parçalar. Nerede kitap çok yoğun okunup yazılıyorsa orada güçlü bir medeniyet oluşmuş, nerede güçlü bir medeniyet varsa insanlar huzur ve barışı sağlayabilmişler. Demokrasinin güzelliklerinden faydalanabilmişledir" ifadelerini kullandı.

Yozgat İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mustafa Karabacak kütüphanelerin yaşam boyu öğrenmenin en önemli unsuru olduğuna dikkat çekerek kütüphanelere her kesin ihtiyacı olduğunu söyledi. En çok kitap okuyanlara ödülleri verildi. Çocuklarda 182 kitap okuyan Nimet Fidan’a ödülünü Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, gençlerde 127 kitap okuyan Merve Güven’e Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu ve yetişkinlerde 100 kitap okuyan Ahmet Türker’e Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ödüllerini takdim etti. Törenin ardından eğitimci yazar Bestami Yazgan ve Yusuf Dursun öğrencilerle söyleşi düzenledi.

