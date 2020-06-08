Söyleşilere devam

KORANA virüs salgını sebebiyle, hareketliliklerin kısıtlandığı günlerde başlatılan, Yozgat merkezli olarak gerçekleştirilen ‘Gündem Söyleşileri’ programına ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye geneli ile yurt dışından da katılımlara açık tutularak yürütülüyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın moderatörlüğünde video seminer yoluyla yürütülen etkinlikler kapsamında 15 buluşma gerçekleştirildi. Ayrıca özel temalı söyleşiler de düzenleniyor.

GELECEĞİN ANAHTARI

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Ertuğrul Ergün tarafından ‘Geleceğin Anahtarı: Kişisel Verilerimiz’ başlığı altında seminer verildi. Seminerde kişisel veri, kişisel verilerin unsurları, ‘Veri Piyasası’ deneyi örnekleri, Facebook Duygusal Durum Deneyi, ücretsiz servislerin veri toplama rolleri, sosyal medya mecraları, pazarlama, Cambridge Analytica skandalı, Yapay zeka uygulamaları, Faceapp, Zoom gibi platformlar ve ilgili konularda bilgiler paylaşıldı. Katılımcı yorumları ile soruları kritik edildi. Sosyal medya kullanılmasa, hesap silinse dahi kişinin davranış tarihçesinin artık başkalarının malı olmaya devam edeceği ve gelecekte de farklı yollarla kullanılabileceğine dikkat çekildi.

21. YÜZYIL TEKNOLOJİLERİ

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz tarafından verilen ‘21. Yüzyıl Teknolojileri ve Öğrenim Becerileri’ konulu seminerde ise değişen paradigmalarla da ilişkili olarak ortaya çıkan temel kavramlar, bilim tarihinden örnekler, sanayi devrimleri ve kuşaklar arası farklılıklar, CERN’deki çalışmalardan örnekler verildi. Prof. Dr. Fuat Sezgin’den esinlenilmeye değer yönler, eğitim felsefesi, metodu ile ilgili hususlar, bilgelik ve entelektüellik, okuma kültürü, teknoloji kullanımına bağlı alışkanlıklardan uzak kalma korkusu (No-Mo-Fobi), artırılmış gerçeklik, genç nüfus ve markalar, Covid-19 ve bu süreçte ortaya çıkan fırsatlar, hayatımızdaki yenilikler ve ilgili konularda bilgiler paylaşıldı. Katılımcı kritikleri ve yorumları ile birlikte ortaya çıkan sorular ayrı bir enginlik kattı. Eğitime dair konulara disiplinlerarası bir bakış zemini oluştu. Bütün değişimler karşısında ümidi korumanın esas olduğu vurgulandı.

EĞİTİMDE STEM YAKLAŞIMI

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Davut Sarıtaş tarafından verilen seminerde ‘Dijital Çağda Transhümanizm ve Eğitimde STEM Yaklaşımı’ konusu ele alındı. Seminerde dijital çağ, tekno-kültürel insan, teknolojik olarak ‘zehirlenme’, humanizm ve modernizm bağlamında trans-hümanizm, modernizm ve teknoloji, insandan insan üstüne, tekillik ve transhümanizm ile ilgili eleştirel bakışlar ve ilişkili konular ele alındı. Derinliği ve genişliği güçlükler taşımasına karşın anlaşılır bir dille anlatıldı. STEM ve transhümanizm ilişkisi kritik edilerek; mevcut uygulamalar ve STEM’in geleceği tartışıldı. STEM’in gerekçelerinin çeşitli yönlerden transhümanizmin temelleriyle ile örtüşme potansiyeline atıf yapılarak, hümanisttik sorunlar sebebiyle eğitimin kadim insancıl amaçlarına uyumlu hale getirilmesi önemli bir öneri olarak ortaya kondu. Bu bakımdan ciddiye alınması gereken boşluklar bulunduğu ifade edildi ve endişeler dile getirildi. Katılımcıların yorum ve sorularıyla aktif katılımlı bir buluşma gerçekleştirildi.

SEMİNERLER DEVAM EDECEK

Yozgat merkezli gerçekleştirilen söyleşiye, Yozgat Bozok Üniversitesi akademisyenleri başta olmak üzere, Türkiye genelinde değişik üniversitelerden çok farklı branşlardan akademiysen ve araştırmacıların yanı sıra öğretmen ve öğrencilerin de ilgisinde yükselme oldu. Bozok Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEYDER), Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (ÜNDER) gibi STK’lar ile Pazarören Mezunları gibi sosyal medya gruplarından ve geniş yelpazede topluluklardan katılımların arttığı gözlendi. Akademik bilgi birikiminin toplumun farklı kesimleriyle paylaşılmasının memnuniyet doğurduğu ve söyleşilerin devam ettirilmesi yönünde beklentinin yükseldiği ifade edildi.

Program moderatörü Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘’Beklenenin ötesinde bir ilgi ve yaygınlaşan katılımcı kitlesi dikkate alındığında, video-seminer yoluyla düzenlenen söyleşilerin devam ettirilmesinde yarar görülmektedir. Dolayısıyla da elimizden geldiğince sürdüreceğiz. Farklı konuların aktif katılıma da fırsat verilerek sürdürülmesi yönünde istekler var. Bu etkinlikleri önemsiyoruz. Faydalı bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Katkı ve katılımları ile destek olan herkese teşekkür ederiz” dedi.