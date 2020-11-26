Söyleşiler ilgi görüyor

ORDU Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı hemşehrimiz Prof. Dr. Sadullah Gülten, öğrenci ve akademisyenlere yönelik olarak başlattığı konferans etkinliklerini, Covid-19 salgını nedeniyle internet ortamından sürdürüyor. ‘Akademi Sohbetleri’ başlığı altında sürdürülen etkinlikte farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenler, ilgi çeken konularla izleyenlerin karşısına çıkıyor. Seçilen konular ve davet edilen konuk akademisyenlerin çeşitliliği ile dikkat çeken programın Ordu Büyük Şehir Belediyesi’nin desteği ile devam ettirileceği belirtildi. Prof. Dr. Sadullah Gülten, ‘’Söyleşileri Aralık ayından itibaren Ordu Büyük Şehir Belediyesi’nin desteği ile belediyenin sosyal hesapları üzerinden ‘Düşün Dünyası’ isimli program ile sürdüreceğiz. Aralık ayında bir birinden önemli konular üzerinde, çok değerli araştırmacılar ile bir araya geleceğiz” dedi. Çayıralan ilçesine bağlı Çokradan köyünde doğan ve Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı görevini yürüten hemşehrimiz Prof. Dr. Sadullah Gülten’in programının akademik birikimin, hem bulunduğu şehir çevresinde hem de toplumda yaygınlaşması bakımından faydalı olacağı değerlendirildi.