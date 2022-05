Söyleşi programı düzenlendi

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşi programına Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şenol Akın, Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Profesör Dr. Yücel Güney, Üniversite Genel Sekreteri Profesör Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı. Dr. Öğretim Üyesi Demet Taşkan’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve soluk soluğa izlenen Teşkilat dizisi oyuncularından Gürcan karakteriyle Ahmet Uğur Say, hayatı, oyunculuk eğitimi ve diziye ilişkin merak edilen soruları cevaplandırdı. Say, kariyer hedefleri, beslendiği başarı hikâyeleri, tiyatro ve sinemaya olan tutkusu hakkında bilgiler verdi. Söyleşide öğrencilere seslenen Say: “İyi bir aktör olmak istiyorsanız iyi bir insan olun! Çünkü iyi bir insan olduğunuzda zaten çok şeyi başarmış olacaksınız. Hangi alanda hangi sektörde olursanız olun iyi bir başarı hikâyesi için bu önemli bir düstur" şeklinde konuştu.

Karadağ da günün anısına Teşkilat dizisi oyuncusu Ahmet Uğur Say’a hediye takdiminde bulundu. Hediye takdiminin hemen ardından konuşan Karadağ şunları söyledi; “Bu salonda bulunan tüm arkadaşlarımız sizden önemli kazanımlar elde etti. Ahmet Uğur Say mesleğine âşık kendisini çok iyi yetiştirmiş bir isim. Kendisi kariyerinde önemli bir başarı hikâyesi yazıyorsa iş aşkı ve işinde en iyisini yapma çaba ve azmi kariyer basamaklarını hızla çıkabilmesine yardımcı olmuş. Mesleğine olan bu tutkusu kariyer planlamasında önemli bir ivme kazanmasına vesile olmuş. ‘İnanmak Başarmanın Yarısıdır’ mottosuyla üniversitemizin sloganı olan ‘Kararlılıkla, Başarıya…’ hedeflerine odaklanmış bir üniversitenin öğrencilerinin de hedeflerinde kararlı olması beklenir. Hayalleriniz varsa hedefleriniz var, hayalleriniz varsa başarıya odaklanma azmi ve kararlılığı var demektir. Ahmet Uğur Say, başarı hikayesiyle bunun güzel bir örneğini bizlere sundu. Kendisine katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum.”