Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Söyleşi programı düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesinde, Kariyer Günleri Etkinlikleri kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi ve Bozok Kariyer ve Mezun Merkezi tarafından Teşkilat dizisi oyuncusu Ahmet Uğur Say ile kariyer yolculuğu üzerine söyleşi programı düzenlendi.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:59
Söyleşi programı düzenlendi

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşi programına Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şenol Akın, Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Profesör Dr. Yücel Güney, Üniversite Genel Sekreteri Profesör Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı. Dr. Öğretim Üyesi Demet Taşkan’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve soluk soluğa izlenen Teşkilat dizisi oyuncularından Gürcan karakteriyle Ahmet Uğur Say, hayatı, oyunculuk eğitimi ve diziye ilişkin merak edilen soruları cevaplandırdı. Say, kariyer hedefleri, beslendiği başarı hikâyeleri, tiyatro ve sinemaya olan tutkusu hakkında bilgiler verdi. Söyleşide öğrencilere seslenen Say: “İyi bir aktör olmak istiyorsanız iyi bir insan olun! Çünkü iyi bir insan olduğunuzda zaten çok şeyi başarmış olacaksınız. Hangi alanda hangi sektörde olursanız olun iyi bir başarı hikâyesi için bu önemli bir düstur" şeklinde konuştu.
Karadağ da günün anısına Teşkilat dizisi oyuncusu Ahmet Uğur Say’a hediye takdiminde bulundu. Hediye takdiminin hemen ardından konuşan Karadağ şunları söyledi; “Bu salonda bulunan tüm arkadaşlarımız sizden önemli kazanımlar elde etti. Ahmet Uğur Say mesleğine âşık kendisini çok iyi yetiştirmiş bir isim. Kendisi kariyerinde önemli bir başarı hikâyesi yazıyorsa iş aşkı ve işinde en iyisini yapma çaba ve azmi kariyer basamaklarını hızla çıkabilmesine yardımcı olmuş. Mesleğine olan bu tutkusu kariyer planlamasında önemli bir ivme kazanmasına vesile olmuş. ‘İnanmak Başarmanın Yarısıdır’ mottosuyla üniversitemizin sloganı olan ‘Kararlılıkla, Başarıya…’ hedeflerine odaklanmış bir üniversitenin öğrencilerinin de hedeflerinde kararlı olması beklenir. Hayalleriniz varsa hedefleriniz var, hayalleriniz varsa başarıya odaklanma azmi ve kararlılığı var demektir. Ahmet Uğur Say, başarı hikayesiyle bunun güzel bir örneğini bizlere sundu. Kendisine katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum.” 
 

Anahtar Kelimeler:
Söyleşi Programı DüzenlendiYozgat Bozok üniversitesiRektör Profesör Dr. Ahmet KaradağDr. Şenol AkınRofesör Dr. Güngör YılmazProfesör Dr. Yücel GüneyÜniversite Genel Sekreteri Profesör Dr. Uğur KölemenYozgatIlerigazetesiHaber11Mayısçarşamba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’a 90 milyon destek
Yozgat’a 90 milyon destek
Harçlıkları can suyu olacak
Harçlıkları can suyu olacak
'Annelerimiz iyi ki varlar'
'Annelerimiz iyi ki varlar'
Esnafa ziyaret
Esnafa ziyaret
Başer’e ziyaret
Başer’e ziyaret
Çalışmaları anlattı
Çalışmaları anlattı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim