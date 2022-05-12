Söyleşi düzenlendi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Dr. İsmail Öçsoy'un konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Genç Girişimciler Topluluğu akademik danışmanı Profesör Dr. Mustafa Böyükata, girişimciliğin ticari faaliyetlerin çok ötesinde inovatif ve yeni bir şeyler ortaya koyabilmek olduğuna dikkat çekerek: "Akademik camiada yapılan çalışmaların pratiğe yansıtılıp sektörel bazda ticari bir boyut kazanması ve rekabet gücü yüksek bir ürüne dönüştürülmesi çok uzun bir süre gerektiriyor. O zamanın kısaltılabilmesi adına öğrencilerimizin bu deneyimleri yaşaması anlamında bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Bu söyleşiyle de bugün bunun somut bir örneğini göreceğiz” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Sevinç Polat, sağlıkta nanoteknolojinin çok geniş bir alanda kullanıldığını belirterek nanoteknolojinin geniş yelpazede projeler üretilmesinde önemli olduğunu ve bu söyleşi ile bu farkındalığa dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında ‘Türkiye’nin Lider Araştırmacısı’ seçilen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Dr. İsmail Öçsoy, ‘Kariyer Yolculuğumda Nanoteknoloji ve TÜBİTAK Programları’ konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Doçent Dr. Öçsoy kariyer basamakları, başarı hikayesindeki dönüm noktaları ve nanoteknoloji alanındaki çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Proje yazarken dikkat edilmesi gerekenleri aktaran Öçsoy, öğrencilere seslenerek şunları söyledi: "İnonatif orijinal ikna edici problem çözücü projeleriniz olsun. Proje yazarken doğru insanlarla çalışın. Hem karakter, hem bilimsel olarak doğru insanlarla çalışın. Kendinize güvenin, eleştiriye açık ve sabırlı olun.”

Söyleşi sonunda konuşan Rektör Karadağ şunları söyledi: "Böylesine genç, memleketini çok seven ama bu sevgisinin ötesinde sevgisini başarılarıyla taçlandıran akademik bir arkadaşımla tanışmaktan büyük keyif aldım. Geleceğin ve yarınların Türkiye’sinde söz sahibi olacak gençlerimizle bu tür başarı hikayeleriyle buluşturmak çok anlamlı. Türk akademyasında bilimsel nitelikte emek ve çaba sarf eden temel bilimci sayısı oldukça az. Hem Yozgatlı hem temel bilimci ve kimyacı bir arkadaşımızın genç yaşta akademik kariyerine prestijli, insanlığa değer katar nitelikli çalışmalar yapmasını taktire şayan buldum. Genç, dinamik hedeflere odaklanmış ne yaptığını çok iyi bilen, disiplinler arası çalışmaları olan, sağlık alanında nanoteknoloji anlamında ilklere imza atmış bu başarı hikayesini sizlerle bir araya getirmek oldukça önemli. Proje hazırlama kültürünü öğrencilere aşılamak ve var olan potansiyelleri harekete geçirmek anlamında oldukça verimli bir söyleşi oldu. Katkılarından dolayı değerli hocamıza teşekkür ediyorum.”

Karadağ günün anısına Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Dr. İsmail Öçsoy’a plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

