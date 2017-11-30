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-Sosyolojik Panorama konuşuldu

BOZOK Üniversitesi Sosyoloji Araştırma Topluluğu tarafından, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımı ile ‘Sosyolojik Panorama’ temalı panel düzenlendi.

-Sosyolojik Panorama konuşuldu

BOZOK Üniversitesi Sosyoloji Araştırma Topluluğu tarafından, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımı ile ‘Sosyolojik Panorama’ temalı panel düzenlendi.

30 Kasım 2017 Perşembe 07:05
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-Sosyolojik Panorama konuşuldu

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri panelin konuşmacıları arasında yer aldı. Gazi Üniversitesi’nden Öğretim üyesi Prof. Dr. Hayati Beşirli, ‘Sosyolojik bakış açısı ile yemek ve mutfak’ konusunda, Prof. Dr. Serdar Sağlam da ‘Mizah Sosyolojisi’ alanında bilgi verdi. Doç. Dr. Erdal Aksoy ‘Türkiye’de sosyolojinin kuruluşuna yönelik çalışmaları’ aktardı. Bozok Üniversitesi’nden Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ejder Çelik, ‘Modernite’de anlam-bilinç ilişkisinin dönüşümü’ konularına değindi.

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