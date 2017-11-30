-Sosyolojik Panorama konuşuldu

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri panelin konuşmacıları arasında yer aldı. Gazi Üniversitesi’nden Öğretim üyesi Prof. Dr. Hayati Beşirli, ‘Sosyolojik bakış açısı ile yemek ve mutfak’ konusunda, Prof. Dr. Serdar Sağlam da ‘Mizah Sosyolojisi’ alanında bilgi verdi. Doç. Dr. Erdal Aksoy ‘Türkiye’de sosyolojinin kuruluşuna yönelik çalışmaları’ aktardı. Bozok Üniversitesi’nden Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ejder Çelik, ‘Modernite’de anlam-bilinç ilişkisinin dönüşümü’ konularına değindi.