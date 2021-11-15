Sosyal yaşamı anlattı

Bozok Eğitim ve Kültür Derneği (BEYDER) sohbet toplantısında konuşan gazetemiz yazarlarından Araştırmacı-Yazar Osman Karaca, ‘Dünden Bugüne Yozgat’ta Sosyal Yaşam’ konusuna paylaşımda bulundu. Yozgat’ın geçmişte kendine has ve oldukça zengin bir sosyal yaşamı olduğuna vurgu yapan Karaca, göçler nedeniyle farklı etnik ve dini unsurların da bir arada yaşamış olması bunda etken olduğunu aktardı. Karaca, ‘’Rum ve Ermeni Hristiyan azınlıkların şehrin ticari hayatından eğlence yaşamına kadar farklı alanlarda Yozgat’ın sosyo kültürel yaşamına zenginlik kattıkları bir gerçektir. Yozgat’ta 1890’lı yıllarda bir tiyatronun olması ve ilk kadın tiyatro sanatçısının burada sahne alması dikkat çekicidir. Diğer taraftan Cumhuriyetin ilanından sonra valiliğin öncülüğünde yılda iki defa düzenlenen, dönemin sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin katıldıkları müzikal etkinlikler ayrı bir zenginlik olmuştur’’ dedi. Karaca, Yozgat’ın kültür yaşamının zenginliğinin diğer bir kanıtının da, yakın tarihlere kadar Yozgat’ta biri açık olmak üzere dört sinemanın faaliyet gösterdiğini bildirdi. Yozgat’ın köylerinde de sosyal yaşamın çok canlı olduğunu bildiren Karaca, ‘’Yozgat Merkeze ve ilçelere bağlı köylerde sosyal yaşamın öncüsü olan yapılar, köy odalarıdır. Özellikle varlıklı aileler tarafından kurulan köy odalarında yapılan toplantılarda gazilerin, din adamlarının sohbetleri ve düzenli olarak okunan ‘Hazreti Ali’nin Cenkleri, Kerem ile Aslı’ ve benzeri eserler köyün sosyal yaşamının canlı tutulmasında büyük rol oynamışlardır’’ diye konuştu. Karaca, günümüzde ağırlıklı Suriye’den olmak üzere Yozgat’ta yaşayan göçmenler ve üniversite öğrenimi yapmak için gelen öğrencilerin Yozgat’ın sosyal yaşamının yeni dinamikleri olduğunu vurguladı. Karaca, ‘’Bu kimselerin, sadece Yozgat’ın ticaretine katkı sağlayacak kişiler olarak görülmeleri eksik bir yaklaşımdır. Bu kimselerin, Yozgat’a özgü sosyo-kültürel değerlerle tanışması için el birliğiyle duyarlılık sergilenmeli ve onların kendi değerlerinin de şehrin sosyal yaşamına katkı üretmelerine fırsatlar sağlanmalıdır’’ ifadelerini kullandı. Program sonrasında üç katılımcıya Osman Karaca’nın ‘Cihad-ı Ekber ve Milli Müdafaa Acıları’ isimli kitabı hediye edildi. Karaca’nın kendisine de sohbetin hatırası olmak üzere BEYDER yönetiminden Recep Temel’in, Türker Göksel’le birlikte kaleme aldıkları ‘Meslek Ahlâkı’ kitabı takdim edildi.