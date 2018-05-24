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Sosyal Yaşam Alanı

AKDAĞMADENİ ilçesinde yıktırılan eski terminal binası sahasında kazanılan 7 bin 800 metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanılan ‘Sosyal Yaşam Alanı’ projesi ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Sosyal Yaşam Alanı

AKDAĞMADENİ ilçesinde yıktırılan eski terminal binası sahasında kazanılan 7 bin 800 metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanılan ‘Sosyal Yaşam Alanı’ projesi ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

24 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Sosyal Yaşam Alanı

Eski terminal alanında projelendirilen 3 bin 600 metrekare kapalı alan 4 bin 200 metrekare peyzaj alanıyla toplamda 7 bin 800 metrekare inşaat alanındaki çalışmalara hız verildi. Binanın ön cephesinde işyerlerinin bulunacağı kaydedildi. Belediyeden yapılan açıklamada, ‘’Üçüncü kapalı otopark, kapalı minibüs otoparkı, vatandaşlarımızın yorgunluğunu atabileceği modern bir şekilde tasarlanmış kafeterya, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, dinlenme alanlarıyla birlikte tam manasıyla bir çekim merkezi haline gelecektir. Çalışmalar yüklenici firma tarafından 450 gün içerisinde tamamlanması planlanmaktadır’’ dedi.

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