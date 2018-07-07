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Sosyal yapı anlatıldı

YOZGAT İl Müftülüğü tarafından organize edilen konferansta, ‘Sosyal yapıyı kenetleyen bağlar’ konusunda katılımcılar bilgilendirildi.

Sosyal yapı anlatıldı

YOZGAT İl Müftülüğü tarafından organize edilen konferansta, ‘Sosyal yapıyı kenetleyen bağlar’ konusunda katılımcılar bilgilendirildi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Sosyal yapı anlatıldı

Yozgat Valiliği yeni hizmet binasındaki salondaki konferansa Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, konuşmacı olarak katıldı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın da katıldığı konferansa ilgi yoğun oldu. Müftülüğe bağlı bazı Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencilerin de katıldığı konferans sonunda Vali Yurtnaç, Hacımüftüoğlu’na ‘teşekkür’ plaketi verdi. Hacımüftüoğlu, Kuranı Kerim’in tetkik edildiği zaman, baştan aşağı bu bağlardan bahsettiğini söyledi. Hacımüftüoğlu, Fatiha suresine bakıldığı zaman, bu surenin yarısının Allah’ın ismi, sıfatları ve kendisi ile ilgili olan bölüm olduğunu, diğer yarısının ise insan ile ilgili kısım olduğuna dikkat çekerek, “Demek istiyorum ki Kuranı Kerim’de Allah var, insan var. Kuran’da Allah’a ve insana vurgu yapılıyor” şeklinde konuştu.

Günümüzde toplumun yaşadığı sorun ve sıkıntılara değinen Nasrullah Hacımüftüoğlu, yine Kuran’dan örnek vererek, insanın nasıl eğitileceği, nasıl irşad edileceği ve rabbiyle muhabbetinin nasıl olması gerektiğini Kuranı Kerim’in insanlara anlattığını vurgulayarak, insanları Kuranı Kerim ile kucaklaşmaya ve Kuranı Kerim’i okuyup anlamaya davet etti.

Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Prof.Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu konferansını bu şekilde sonlandırdı.

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