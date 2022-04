Sosyal ve kültürel etkinlik

Yozgat Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezinde ise her Çarşamba söyleşiler yapılırken, İftar çadırında ise her gün 800 kişiye iftar yemeği veriliyor. Her hafta Cuma ve Cumartesi günleri Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen programlarda önce çocuklara sonrasında ise yetişkinlere yönelik sahne programları düzenleniyor. Her hafta Cuma ve Cumartesi günleri saat 20-45 ile 23.00 arasında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda belediye bünyesinde Yozgat Sanat Tiyatrosu işbirliği ile önce çocuklara yönelik oyunlar ve sosyal aktivite programları düzenlenirken, sonrasında vatandaşlara yönelik skeç tarzında tiyatro eserleri sergileniyor. Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında Belediye ve Yozgat İl Müftülüğü işbirliği tüm mahalle konakların mukabele programları yapılırken, ramazan ayında kadınlara tahsis edilen tarihi konaklarda mukabele geleneği yaşatılıyor. Belediye ve Yozgat İl Müftülüğümüz işbirliğiyle Yozgat Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi Çarşamba söyleşileri de gerçekleştiriliyor. Ayrıca Belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Gönül Sofrasında her gün 800 vatandaşa iftar yemeği verilirken, ihtiyaç sahibi, kimsesi olmayan, bakıma muhtaç 300 aile için gönül sofraları kurulup evlerine sıcak yemek götürülüyor.