Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96471
ALTIN
362.728
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3507
EURO
7.3050

Sosyal mesafe kuyruğu

YOZGAT’ta, yaklaşan ramazan öncesi vatandaşlar, et ihtiyaçlarını karşılamak için gittikleri Et ve Süt Kurumu perakende satış şubesi önünde, ‘sosyal mesafe’ kuralı nedeniyle her zamankinden daha uzun kuyruk oluşturdu.

11 Nisan 2020 Cumartesi 03:06
16 Okunma
Sosyal mesafe kuyruğu

Ramazan hazırlıklarının başlamasıyla Et ve Süt Kurumu perakende satış şubesinden, kilogramı 34 liradan kıyma, 37 liradan kuşbaşı, 45,5 liradan Yozgat kavurması almak isteyenler şube önlerinde yoğunluk oluşturdu.  Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında müşteriler sosyal mesafe korunarak içeri tek tek alınınca şube önünde uzun kuyruk oluştu. Et ihtiyacını kurumdan alan Nusret Alper, ramazana hazırlık yaptıklarını söyledi. Alper, sırayı beklerken sosyal mesafe ve sağlık kurallarına uyduklarını ifade ederek, "Eti buradan almamızın sebebi etler hijyenik, kuruma daha fazla güveniyoruz. Devletimizin sağladığı tüm imkanlara güveniyoruz, devletimiz var olsun, Allah milletimize selamet versin, inşallah bu hastalıktan da tez zamanda kurtuluruz" dedi. Yakup Bal da Et ve Süt Kurumunu etin diğer yerlere göre 5-6 lira ucuz olmasından dolayı tercih ettiklerini söyledi. Bazı müşteriler de Et ve Süt Kurumunun perakende satış şubelerini artırmasını talep etti.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Mesafe Kuyruğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TARIMA CANSUYU
TARIMA CANSUYU
Milli Şehidimiz Kaymakam Kemal Bey SESSiZ ANILDI
Milli Şehidimiz Kaymakam Kemal Bey SESSiZ ANILDI
Anlamlı kampanya
Anlamlı kampanya
Türk Kızılayı'ndan gıda yardımı
Türk Kızılayı'ndan gıda yardımı
Virüs, ayırt etmiyor!
Virüs, ayırt etmiyor!
Çekerek Pazarı bugün kapalı
Çekerek Pazarı bugün kapalı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim