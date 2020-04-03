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Yozgat
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Sosyal Mesafe Bariyeri

YOZGAT Valiliği, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda, banka, PTT ve diğer kurumlarda sosyal mesafenin korunabilmesi için ek tedbirleri devreye soktu.

03 Nisan 2020 Cuma 03:07
Sosyal Mesafe Bariyeri

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evden çıkmayınca, sokaklar büyük oranda boş kaldı. Yurt genelinde görülen korona virüs salgını nedeniyle Yozgat'ta vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadıkları görüldü, çıkanlar ise polis tarafından uyarılıp, evlerine gönderildi. Kentin cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu büyük oranda azaldı. Kentin en yoğun noktalarından Cumhuriyet Alanı sessizliğe gömüldü. Yozgat Emniyet Müdürlüğü, daha önce görülen karmaşayı önlemek amacıyla Bankalar ve PTT ile ATM önlerine sosyal mesafenin korunması amacıyla bariyer yerleştirdi. ATM'lerde işlemlerini yapmakta zorluk yaşayan vatandaşlara ise polis yardım ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Mesafe Bariyeri
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