Sosyal mesafe anlatıldı

BOĞAZLIYAN ilçesinde Kaymakam Fatih Okumuş, ilçede kurulan pazarı gezerek esnafa ve pazardan alışveriş yapanlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunup, virüsten korunmak için alınan önlemlere uyulmasını istedi. Kaymakam Okumuş’a Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Çoşar ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Tarım Müdürü eşlik etti. Kaymakam Okumuş, Boğazlıyan Halk Pazarında denetimde bulundu, vatandaş ve pazar esnafına korona virüs tedbirleri konusunda bilgilendirme yaptı. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da, esnaf ve pazardan alışverişe gelen vatandaşlara maske dağıttı. Başkan Coşar, ‘’Korona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyoruz. Sebze ve meyve pazarımızda esnafımıza ve hemşehrilerimize maske dağıtımı yaptık. Tüm hemşehrilerime hayırlı alışverişler ve sağlıklı günler diliyorum’’ dedi.