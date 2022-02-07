Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

SOSYAL MEDYADAN, SOSYAL MEYDANA

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi tarafından başlatılan Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi kapsamında etkinlikler düzenlendi.

07 Şubat 2022 Pazartesi 00:24
SOSYAL MEDYADAN, SOSYAL MEYDANA

Novada Alış Veriş Merkezi’nde, Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler önderliğinde gençlerin sosyal medyadan uzaklaşarak, farklı aktivitelere katılmaları amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yozgat Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticilerinin de destek verdiği programda farkındalık çalışması yapıldı. Gençlerin Sosyal Medya bağımlılığından uzaklaştırarak sanat ve sporla yeni arkadaşlar İle daha kaliteli zaman geçirmelerine vurgu yapan Yozgat Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençleri, Novada Alış Veriş Merkezi’ne çocuklar ve gençler ile Ebru sanatı, Dart, Matrak ve yüz boyama yap etkinliği yaptı. Gençlerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.
AKDAĞMADENİ’NDE DE DÜZENLENDİ
Öte yandan Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi kapsamında Akdağmadeni Gençlik Merkezi tarafından gençlerin sosyal medyadan uzaklaştırılması adına düzenlenen etkinliğe katılanlar keyifli vakit geçirmek fırsatı buldu. İp atlayan, kartopu oynayıp, kızak kayan, dart ve masa tenisi gibi etkinliklere katılan gençler Akdağmadeni Gençlik Merkezinde gönüllerince eğlendiler. 

Anahtar Kelimeler:
SOSYAL MEDYADANSOSYAL MEYDANAYozgatIlerigazetesişubatPazartesiHaberYozgatGençlikveSporİlMüdürlüğüRasimParlakGençlikhizmetleriGençlikMerkeziAliSapmazGençlerSosyalMedyaMeydanProjeEtkinliklerAktivitelerAkdağmadeniçocuklarEğlenceNovadaAvm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozdağ müjdeyi verdi
Bozdağ müjdeyi verdi
Belediyeye hibe araç
Belediyeye hibe araç
Bakan koruması defnedildi
Bakan koruması defnedildi
Vali Ankara’da
Vali Ankara’da
FECİ KAZA
FECİ KAZA
Kiralara alt limit
Kiralara alt limit
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim