Novada Alış Veriş Merkezi’nde, Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler önderliğinde gençlerin sosyal medyadan uzaklaşarak, farklı aktivitelere katılmaları amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yozgat Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticilerinin de destek verdiği programda farkındalık çalışması yapıldı. Gençlerin Sosyal Medya bağımlılığından uzaklaştırarak sanat ve sporla yeni arkadaşlar İle daha kaliteli zaman geçirmelerine vurgu yapan Yozgat Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençleri, Novada Alış Veriş Merkezi’ne çocuklar ve gençler ile Ebru sanatı, Dart, Matrak ve yüz boyama yap etkinliği yaptı. Gençlerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

AKDAĞMADENİ’NDE DE DÜZENLENDİ

Öte yandan Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi kapsamında Akdağmadeni Gençlik Merkezi tarafından gençlerin sosyal medyadan uzaklaştırılması adına düzenlenen etkinliğe katılanlar keyifli vakit geçirmek fırsatı buldu. İp atlayan, kartopu oynayıp, kızak kayan, dart ve masa tenisi gibi etkinliklere katılan gençler Akdağmadeni Gençlik Merkezinde gönüllerince eğlendiler.