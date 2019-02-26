Sosyal medyadan siyasete

Saraykent’te ilçesindeki sorun, sıkıntı ve talepleri duyarlı bir vatandaş olarak yıllardır gündeme taşıyan, yetkililerle sorunların çözümü için görüşmeler gerçekleştiren Resul Doğaner’e siyaset yolu açıldı. MHP tarafından İl Genel Meclisi üyesi adayı ilan edilen Doğaner, Saraykent için çalışmayı sürdüreceğini bildirdi. İlçesinde demir ustası olarak görev yaptığını anlatan Doğaner, 2014 yılında açtığı sayfa aracılığıyla hemşerilerinden 200 bin liraya yakın ilçesine nakdi yardımlar sağlanmasına vesile olduğunu, sağlık sorunu yaşayan hemşerilerinin tedavisi için kampanyalar düzenlediğini ve benzer birçok kampanyaya imza attığını aktardı. Tüm bu çalışmaların ilçede takdir kazanması sonucu, MHP tarafından meclis üyeliği için aday gösterildiğini belirten Doğaner, “Derdim yine aynıdır. Saraykent’e hizmet etmek için MHP tarafından şahsıma böyle bir fırsat verilmiştir. İlçe halkımız da uygun görürse ben yine aynı çerçevede ilçeye hizmeti sürdüreceğim” şeklinde konuştu.