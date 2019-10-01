Sosyal Medya eğitimi tamam

Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, eğitim programı ile gençlerin, günümüzde hayatımızın bir parçası haline gelen dijital araçlar ve sosyal medya araçlarının kişisel, iş dünyasına yönelik etkili bir şekilde kullanılmasına yönelik bilgi ve beceri kazandırılmasının amaçlandığını söyledi. Uğuz, ‘’Dijital Pazarlama, günümüzdeki teknolojik imkânların kullanılarak yapılan tanıtım, reklam ve satış işlemlerinin yürütüldüğü sistemdir. Günümüzde gençlerin en önemli sorunları arasında genç işsizliği yer almaktadır. Yaşanan işsizlik sorununun aksine dijital pazarlama sektöründe gerekli personel bulunamıyor. Sosyal medyadan SEO’ya, web tasarımdan Adwords hesap yönetimine kadar birçok uzmanlık alanını içinde barındıran dijital pazarlama birçok genç için büyük iş fırsatları sunuyor’’ dedi. Başkan Uğuz, yenibiris.com'da son 6 aydaki başvuruların da yüzde 48 arttığına dikkat çekerek, en çok ilan verilen pozisyonları, ‘Mobil Yazılım, Sosyal Medya, Web Tasarım, Dijital Pazarlama, Arama Motoru Optimizasyonu Uzmanı, Sosyal Medya, AdWords Hesap, SEO yöneticisi, Web Tasarım Eğitmeni, Dijital Pazarlama Müdürü’ olarak sıralandığını bildirdi. Uğuz, bu bağlamda dijital pazarlama alanında çalışmak ve kendini geliştirmek isteyen gençler için iki günlük bir başlangıç eğitimi düzenlediklerini, katılımcılara eğitim sonrasında belgelerinin verildiğini sözlerine ekledi.