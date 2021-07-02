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Sosyal Hizmetlere yeni bina

Yozgat’ın Yukarı Nohutlu Mahallesi’nde bulunan Sosyal Hizmetler yurtlarına ait yıkılan binaların yerine yeni binaların yapılması ihale aşamasına geldi.

02 Temmuz 2021 Cuma 00:42
Sosyal Hizmetlere yeni bina

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü için ‘Müstakil’ bina yapılacağını açıkladı. Başer, ‘’Sözleşme imzalandı. 5 bin 619 metrekare alanda Yukarı Nohutlu Mahallesi eski Yozgat Çocuk Yuvasının yerine yapılacak olan İl Müdürlüğümüzün Hizmet binası inşaatına yakında başlıyoruz’’ dedi. Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından ihalesi yapılan Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi ve İl Müdürlüğü Hizmet Binası yapımı 550 takvim gününde tamamlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Hizmetlere Yeni Bina
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