Sosyal hizmete yeni konak

Yozgat Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerini kurumsallaştırmaya devam ediyor. Belediyeye bağlı sosyal yardım hizmet biriminin Medrese Mahallesi’nde restore edilen yeni konakta hizmet vereceği bildirildi. Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Bozok Üniversitesi Rektörlük binası altında bulunan alanda, yeni bir konak restorasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Yardımcısı Karslıoğlu: “Bu konağımıza belediyemizin sosyal yardım hizmet birimini taşıyacağız. Sosyal yardımları buradan halkımıza ulaştıracağız. Ayrıca burada bir sosyal market oluşturacağız ve ihtiyaç sahipleri tıpkı marketten alışveriş yapar gibi kendilerinde bulunan kart ile buradaki marketten ihtiyacını alıp gidecek” dedi.