Sosyal girişimcilik konuşuldu

Etkinlik, Sorgun Gençlik Derneği tarafından hazırlanan, Sorgun Halk Eğitimi Merkezi ortaklığında yürütülen, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen PRODES programı ‘Gençler Gelişiyor, Hayatlar Değişiyor’ başlıklı proje kapsamında düzenlendi. Sosyal Girişimcilik Eğitim çalışmasında, Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi yöneticisi Selahattin Ciritci de görev aldı. Proje kapsamında etkinlik devam ederken, yeni bir proje daha hayata geçirilmek üzere hazırlıklar başladı. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, hazırladıkları Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından finanse edilen ‘Yozgat Dijitalleşiyor’ başlıklı çalışmanın 24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.