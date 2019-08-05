Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99679
ALTIN
257.493
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7528
EURO
6.1647

Sosyal girişimcilik konuşuldu

SORGUN ilçesinde etkin faaliyetlerde bulunup, yurtdışı projelere imza atarak, gençlerin uluslararası alanlarda bilgi sahibi olup, becerilerini, yeteneklerini geliştirmelerine, daha iyi koşullarda iş bulma imkanları sağlayan Sorgun Gençlik Derneği’nin etkinliğinde gençler bu kez sosyal girişimcilik konusunu ele aldı.

Sosyal girişimcilik konuşuldu

SORGUN ilçesinde etkin faaliyetlerde bulunup, yurtdışı projelere imza atarak, gençlerin uluslararası alanlarda bilgi sahibi olup, becerilerini, yeteneklerini geliştirmelerine, daha iyi koşullarda iş bulma imkanları sağlayan Sorgun Gençlik Derneği’nin etkinliğinde gençler bu kez sosyal girişimcilik konusunu ele aldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:00
13 Okunma
Sosyal girişimcilik konuşuldu

Etkinlik, Sorgun Gençlik Derneği tarafından hazırlanan, Sorgun Halk Eğitimi Merkezi ortaklığında yürütülen, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen PRODES programı ‘Gençler Gelişiyor, Hayatlar Değişiyor’ başlıklı proje kapsamında düzenlendi. Sosyal Girişimcilik Eğitim çalışmasında, Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi yöneticisi Selahattin Ciritci de görev aldı. Proje kapsamında etkinlik devam ederken, yeni bir proje daha hayata geçirilmek üzere hazırlıklar başladı. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, hazırladıkları Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından finanse edilen ‘Yozgat Dijitalleşiyor’ başlıklı çalışmanın 24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ESNAFI GEZDiLER
ESNAFI GEZDiLER
Yozgat Şenlendi
Yozgat Şenlendi
2 Projeye destek
2 Projeye destek
Taşınmazlar kıymetlendirildi
Taşınmazlar kıymetlendirildi
Bakımevinde çalışmalara devam
Bakımevinde çalışmalara devam
Yol yapımı Bayram sonrası
Yol yapımı Bayram sonrası
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim