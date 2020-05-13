YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen, psiko-sosyal destek hizmeti devam ediyor. Yozgat’ta 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kaldıkları sürede kaygı halini en aza indirgemek, var olan kaygının depresyona dönüşmemesi, kendine zarar vermesinin önüne geçilmesi amacıyla arkadaş ve aile üyeleriyle online olarak görüşmeler yapılıyor. Görüşmelerde, hobi edinmenin, kitap okumanın, film izlemenin, ev işlerine yönelmenin, evde yürüyüş gibi egzersiz yapmanın gerekliliği anlatılarak, psikolojik destek verilirken, kişisel ihtiyaçlarının karşılanması için koordinasyon sağlanıyor. Bugünü kadar, e-devlet üzerinden yapılan 4 bin 528 ailenin sosyal ekonomik destek başvurusu sonuçlandırıldı. Yurt dışından gelen, Kredi Yurtlar Kurumunda karantina altında tutulan vatandaşlarla 873 görüşme yapılarak, kaygının depresyona dönüşmesi, 14 günlük süreçte ürkek hareket eden, orantısız tepkiler veren bir kişilikten kurtulmanın yolları anlatılarak psiko-sosyal destek hizmeti sunuldu. Çocukların emanet edildiği koruyucu ailelerle 78 ayrı görüşme sağlandı. Engelli Evde Bakım hizmeti alan bin 204 engelli yakınına korona virüs süreci anlatılarak, dikkatli olmaları istendi. Şehit yakını, gazi ve yakınları ile 126 ayrı görüşme yapılarak, süreç anlatıldı, bazı ailelerin maske talebi karşılandı. Farklı yaş grubundan başvuruda bulunan 125 kişiye salgının yalnızlık, sosyal izolasyon nedeniyle kaygı bozukluğu, depresyon ve kendine zarar verme eylemine dönüşmemesi için psikolojik destek sağlandı.