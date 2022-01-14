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Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Yozgat Belediyesinde çalışan 145 memuru kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi Bem Bir Sen ile Yozgat Belediyesi arasında imzalandı.

14 Ocak 2022 Cuma 00:02
Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Bem Bir Sen Genel Başkanı Levent Uslu’nun katılımı ile gerçekleştirilen şözleşme imza töreninde, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’de yer aldı. Yozgat Belediyesi Salonunda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Yozgat Belediye Başkanı Köse, 145 memuru kapsayan 2022 ve 2023 yılları için geçerli olan Sosyal Denge Sözleşmesini imzaladıklarını söyledi. Memurların mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yaptıklarını dile getiren Köse, ‘’Birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığımız memur kardeşlerimize ve ailelerine Sosyal Denge Sözleşmemiz hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.
Bem Bir Sen Genel Başkanı Levent Uslu ise Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzaladıklarını belirtti. 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi ile 145 memurun mali ve sosyal haklarında önemli kazanımlar elde edildiğini dile getiren Uslu, ‘’Bem-Bir-Sen olarak Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile Memurlarımızın daha huzurlu olabilmeleri, refah seviyelerini artırabilmeleri adına bu Sosyal Denge Sözleşmesini akdettik. Biz Memurlar olarak yapmamız gereken marifetimizi daha da artırarak, hizmetimize en güzel şekilde götürmektir. Sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum’’ diye konuştu. 
Konuşmaların ardından 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

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