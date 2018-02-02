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Sosyal belediyecilik yerleşti

YOZGAT Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu sosyal belediyeciliği Yozgat’ta sağlam zemine oturttuklarını ve vatandaşlara sosyal belediyecilik hizmetlerini etkin ve verimli şekilde götürdüklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik yerleşti

YOZGAT Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu sosyal belediyeciliği Yozgat’ta sağlam zemine oturttuklarını ve vatandaşlara sosyal belediyecilik hizmetlerini etkin ve verimli şekilde götürdüklerini söyledi.

02 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Sosyal belediyecilik yerleşti

Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, göreve geldikleri gün, çağdaş dünyada önemli bir yeri olan sosyal belediyeciliği, Yozgat Belediyesi’nde de hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, bu kapsamda 2017 yılında da ihtiyaç sahibi ve sosyal desteğe muhtaç vatandaşlara yardımcı olduklarını ifade etti.
Başkan Yardımcısı Karslıoğlu, 2017 yılında 1 milyon 37 bin ekmek, 2 bin 520 koli kuru gıda, 5 buçuk ton odun ve 16 ton kömür dağıttıklarını bildirdi. Başkan Yardımcısı Karslıoğlu ayrıca sosyal projeler kapsamında 2017 yılında 184 bakıma muhtaç ve yaşlı aileye evde temizlik yapıldığını muhtaç ailelerin dünyaya gelen bebeklerine ise ‘Hoş geldin Bebek’ projesi kapsamında 90 yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarının giderildiğini aktardı. Karslıoğlu, 418 çocuğa kırtasiye yardımı yapılırken bin 200 aileye ise sıcak yemek ulaştırdıklarının bilgisini paylaştı. Talip Karslıoğlu, “Bunun dışında ilimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla da istişareli ve koordineli bir şekilde yardımlarımız ve diğer faaliyetlerimizi sürdürdük. Artık Yozgat’ta belediyeciliğin bir de sosyal yüzü oluştu. Sosyal belediyeciliği konusunda uzman personelimiz ile halkımıza hizmet için geliştirip, sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
 

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