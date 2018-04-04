Sorunu meclise taşıdılar

YOZGAT’ta faaliyet gösteren Musabeyli Sulama Birliği Başkanı Yaşar Doğan, Esenli Sulama Birliği Başkanı Ersoy Ersoy, Yerköy Yenimahalle Sulama Birliği Başkanı Kamuran Arslan, Köseli Sulama Birliği Başkanı Ramazan Demir, Sekili Sulama Birliği Başkanı Mustafa Kılıcay, Paşaköy Sulama Birliği Başkanı Naci Türker, sorunlarını meclise taşıdı. Birlik yöneticileri, AK Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül ile görüşüp, yapılacak kanun değişikliği ile parayı veren çiftçinin sulama konusunda hiçbir söz hakkı kalmayacağı ileri sürüp, destek talebinde bulundular.
04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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