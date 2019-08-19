Sorunların takipçisiyiz

Yaşar, ‘Yozgat’a ve belediyelerimize elinden gelen hiç bir katkıyı esirgemeyeceğini ifade eden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat’a ve Yozgatlıya sahip çıktığını bir kez daha göstermiştir. Nevşehir ilimizden Çayıralan ilçemize gelinceye kadar, yol güzergahında bulunan yerleşim alanları ile tarım alanlarında çalışan çiftçilerimizin sevgi gösterileriyle karşılanan Genel Başkanımız, aracından inerek, vatandaşlarımızla kucaklaşmış, sorunlarını dinleyip, taleplerini almıştır. Kendisine iletilen sorunları, ilgili kurullarda değerlendirip, çözümü konusunda gerekli girişimlerde bulunacağını, iletilen sorunları daha önceden olduğu gibi yine gündeme taşıyarak, hükümetin gereğini yapmasını sağlamaya çalışacağını da söylemiştir’ dedi.