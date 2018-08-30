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Sorunların takipçisiyiz

YOZGAT Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettikten sonra, Boğazlıyan, Yenifakılı ve Şefaatli ilçelerinde de çeşitli ziyaretlerde bulundu, vatandaşların sorunlarını dinleyip, kendisine iletilen sorunları yakından takip edip, gündeme taşımaya devam edeceğini söyledi.

Sorunların takipçisiyiz

YOZGAT Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettikten sonra, Boğazlıyan, Yenifakılı ve Şefaatli ilçelerinde de çeşitli ziyaretlerde bulundu, vatandaşların sorunlarını dinleyip, kendisine iletilen sorunları yakından takip edip, gündeme taşımaya devam edeceğini söyledi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Sorunların takipçisiyiz

Boğazlıyan ilçesinde yaptığı temasların ardından Keven, yaptığı açıklamada, CHP olarak Boğazlıyan’da yerel yönetimde yeniden söz sahibi olabilmek için halkın desteğine ihtiyaç duyduklarını, daha iyi hizmetin halka ulaştırılması noktasında CHP’nin hem yerelde hem de genelde iktidar olması gerektiğini kaydetti. Daha sonra Uzunlu Kasabası’na geçen Keven, burada çarşı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Keven, "Sizlerin sorunlarını yerinde dinlemek için devamlı ilçelere kasabalara ziyaretler gerçekleştiriyorum. Özellikle çiftçilerimizin sorunları büyük. Uzunlu Barajı'nın su sorununun devam ettiğini söylediler. Bu sorunu DSİ'ye taşıyacağım. İlave bir su kaynağı bulunmalı ve üretici daha fazla mağdur edilmemeli" diye konuştu.

Yenifakılı ve Şefaatli ilçelerini ziyaret eden Keven, üreticinin mahsulün karşılığını alamadığını, mazotun 6 lira 30 kuruş, gübrenin 3 bin 600 lira olduğunu, maliyetlerin her geçen gün artmasına karşın ürün fiyatlarının yerinde saydığını ileri sürdür. Yozgat Ziraat Odası'nı da ziyaret eden Keven, ülkemizin ve Yozgat’ın tarım sorunlarını Meclis'te her zaman dile getireceğini, üreticinin her zaman sesi olacağının altını çizdi. Oda Başkanı İsmail Açıkgöz'e göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ettikten sonra Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret ederek Birlik Başkanı Hacı Selvi'den bilgi alan Keven, hayvancılıkta geniş mera alanlarıyla ilimizin hayvancılık merkezi olması gerektiğini, bu potansiyelinin açığa çıkartılması için ne yapılması gerekiyorsa her zaman destek vereceğini sözlerine ekledi.

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