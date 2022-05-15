Sorunları yerinde dinledi

Ziyaret kapsamında Vali Polat, Gülşehri Beldesi, Araplı Beldesi, Yeniyer Beldesi ve Çiğdemli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Gülşehri Beldesini ziyaret eden Polat, Belediye Başkanı Ali Ünlü’den beldede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gülşehri göletti ve mesire alanını gezen Polat, çalışmaları yerinde inceledi.

ÖĞRETMENLERLE

TOPLANTI

Gülşehri Beldesinin ardından Araplı Beldesini ziyaret eden Polat, Belediye Başkanı Adem Ertuğrul'dan beldede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Araplı İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret eden Polat, öğretmenlerle toplantı gerçekleştirdi

HALKLA SOHBET ETTİ

Belde ziyaretleri kapsamında Yeniyer Beldesi'ni ziyaret eden Polat, Belediye Başkanı Burhan Güvenç’ten beldede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye ziyaretinin ardından Cuma namazını beldede bulunan Karakız Cami’nde kılan Polat, namaz sonrası belde halkı ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Cuma namazının ardından Yeniyer Karakız Veli Uyar İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret eden Polat, 8’inci sınıf öğrencilerinin derslerine katıldı. Ardından öğretmenlerle toplantı yapan Polat, okulun fiziki ve eğitim öğretim durumu hakkında bilgi aldı.

KOMUTANLIĞA

ZİYARET

Ziyaretleri kapsamında Çiğdemli Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret eden Polat, Güvenlik güçleri ile sohbet etti. Halkın huzuru ve güvenliği için fedakârca çalışan güvenlik güçlerine teşekkür eden Polat, görevlerinde başarılar diledi. •Mustafa Babayiğit•