Sorunları yerinde dinledi

Haftalık olarak salı pazarında esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelen Codar, sorunları dinleyerek çözümü konusunda gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi. Esnaf ile buluşarak sohbet eden Codar, “Her hafta Salı pazarımıza gelerek esnaf kardeşlerimizle bir araya gelip onların sorunlarını, isteklerini yerinde dinliyoruz. Onların sorunları, bizim sorunlarımız. Çözümü noktasında üstümüze düşeni yapacağız” dedi. Salı pazarın alışveriş yapan vatandaşlar ile de sohbet eden Codar, “Vatandaşımız için en iyisini yapmak istiyoruz. Vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek için hem onların, hem esnafımızın sorunlarını çözmeliyiz” dedi.

•Muhammed Üstüntaş•