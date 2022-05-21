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Sorunları dinledi

Yozgat mahalle ve köy muhtarlarının katılımı ile Valilik Konferans Salonunda toplantı düzenlendi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:05
Sorunları dinledi

Vali Ziya Polat Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, kurum yetkilileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Mahalle ve köylerin sorunlarının konuşulduğu toplantıda açılış konuşmasını yapan Vali Polat, “Merkez muhtarlarımızla çok görüşüyoruz ama yatırımlarla ilgili ilk defa toplantı yapıyoruz. Biz önce muhtarlarımızı dinleyeceğiz, ondan sonra yorumlarımızı yapacağız” dedi. Muhtarların mahallelerde, köylerde her daim yanlarında olduğunu ve bu devletin atar damarı olarak özellikle pandemi dönemi çok büyük desteklerinin olduğunu ifade eden Polat, “Vatandaşlarımıza hizmetin ulaşması noktasın en önceliğimiz sizlersiniz, sizlere sormadan bir iş yapmıyoruz. Köylerimize geldiğimizde de muhtarlarımız olmadan hiçbir yere gitmiyoruz. Bu böyle geldi, böyle devam edecek” diye konuştu. Konuşmasının ardından Polat, mahalle ve köy muhtarlarının sorunlarını tek tek dinleyerek çözümü noktasında ilgili kurum yetkililerine talimatlar verdi. 
Sema Nur Koçaker

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