Sorunlara yerinde çözüm

Yurtlu, Yerköy Şehit Ailelerini Koruma Yaşatma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek, Kamu-STK işbirliğinin güçlenmesi, derneklerin karşılaştığı sorunların çözümü, dernek yöneticilerinin görüşlerinin alınması hususunda değerlendirmelerde bulundu. Dernek Başkanı Ahmet Kepir ve yönetim kurulu üyelerin hazır bulunduğu ziyarette, İl Müdürü Yurtlu, derneğin yaptığı faaliyetlere vurgu yaparak, dernekleşmenin önemine değindi. Derneklerin bir çatı oluşturtmakla hem kurumsallaştığını hem de birlik beraberlik, mesleki ve belirli alanlarda dayanışma ve kaynaşmanın sağlandığı yer olduğunu hatırlattı. Yurtlu ayrıca, “Bilindiği üzere kamu-sivil toplum işbirliği konusunda ve bu birlikteliğini güçlenmesi hususunda Bakanlığımızca sürdürülen çalışmalar kapsamında bilgilendirme faaliyetlerine büyük önem vermekteyiz“ dedi. Yurtlu, dernek yöneticilerine yönelik bilgilendirmede bulunarak, dernek yöneticilerinin de görüşlerini aldı. Yerköy Şehit Aileleri Koruma Yaşatma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu başkanı Ahmet Kepir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneğin İçişleri Bakanlığınca desteklenen projeleri için de ayrıca teşekkür etti.