Sorunlara istişareli çözüm

Vali Kemal Yurtnaç’ın başkanlık ettiği toplantı Kadışehri Belediyesi Konferans Salonunda mahalle ve köy muhtarları ile yatırımcı kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Vali Yurtnaç, vatandaşa devletin hizmetlerini daha iyi sunabilmek için geçtiğimiz yıl her ilçede muhtarlarla toplantı yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl yapılan toplantılarda alınan kararları kitapçık haline getirdiklerini hatırlatan Vali Yurtnaç, “Söz uçar yazı kalır. O yüzden toplantılarımızda konuşulan ne varsa hepsini not alarak kitapçık haline getirdik. Bu kitapçığı da yapacağımız işlerde kendimize yol haritası olarak belirledik. Şimdi ise her ay bir ilçede muhtarlarımızla toplantı yaparak o zaman aldığımız kararları gözden geçiriyor, yapılması gereken işlerin yapılma oranlarını inceliyoruz” dedi.

572 KÖY KİLİT PARKE İLE BULUŞACAK

Geçen yıl yapılan toplantıda köylerin çöplerinin toplanması isteğinin olduğunu belirten Vali Yurtnaç, “Hemen hemen her köyümüzün ortak isteğinden bir tanesi köylerindeki çöplerin toplatılmasıydı. Geçtiğimiz ay içerisinde 572 köyün çevre temizliği için İl Özel İdaresi tarafından alınan 10 çöp kamyonu, 1 çöp taksi, 1 vidanjör ve 3 bin 200 adet çöp konteynerinin dağıtımını yaptık. Şimdi köylerimizin çöpleri toplanıyor. Nasıl ki çöp sorununu büyük oranda çözdüysek köylerimizin diğer sorunlarını da birer birer çözeceğiz. 2019 yılına kadar 572 köyümüzün tamamını kilit parke ile buluşturacağız. Şimdiden bunun hazırlıklarına başladık. Nüfusu yoğun olan köylerimizden başlayarak köy içerisinde ki yollarımıza kilit parke döşeyeceğiz” diye konuştu.

Vali Yurtnaç, İl Özel İdare bünyesine kazandırılan saatte 240 ton üretim yapabilen yeni asfalt plentinin faaliyete geçtiğini ve tüm köy yollarının da sıcak asfaltla buluşacağını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından yatırımcı kurum ve kuruluş müdürleri geçtiğimiz yıl toplantılarda not alınan yatırımların gerçekleşme oranları ile alakalı bilgiler verdi. Köy muhtarlarının yeni istekleri ise ilgili kurum müdürlerince not alındı.