Sorunlar meclise taşındı

Keven, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmayı kamyoncu esnafının ve otobüs sahiplerinin sorunlarına ayırdı. Keven, kamyoncu esnafının ülke gündeminde yer almış olan eylemlerinin sonuç verdiğini, dijital takograf uygulamasının 2024 yılına ertelendiğini hatırlattı, ‘’Ancak kamyoncu esnafının dertleri bununla sınırla değil. Bunu siyasi iktidar da çok iyi biliyor ama bu insanları görmezden geliyor’’ dedi. Keven, esnafın taşıma fiyatlarının ton-fiyat ve mazot fiyatlarına endeksli olmasını talep ettiğini ileri sürdü, yurtdışı belgeli araçların yurtiçinde de nakliye yapabilmesinden dolayı mağdur olduklarını kaydetti. Keven, ‘’C2 belgeli araçların sadece yurtdışı taşımacılık yapmasını istiyorlar. Taşımacılık yapabilmeleri için verilen belgelere esnaf 20 ile 60 bin arası gibi fahiş fiyatlar ödüyorlar. Yine otobüs sahipleri bir D2 belgesine 165 bin lira ödüyorlar. Özellikle küçük işletmeler bu ücretlerden dolayı işletmelerini kapatıyorlar. Ayrıca mazot, lastik, sigorta, muayene ücretleri de her sene katlanarak artıyor” diye konuştu. Keven, mazotun çiftçiye ve şoför esnafına vergisiz verilmesi yönünde ki önerilerini tekrar hatırlattı. Keven, ‘gelin sorunlarımızı hep birlikte çözelim’ diye seslendi. Keven, “Bu sorunları Yozgat’ta ve ilçelerde kamyoncu esnafına, şoförler odasına yaptığımız ziyaretlerde bizzat onlardan dinliyorum. İktidar sahipleri de sırça saraylarından çıkıp halkın sorunlarını dinlerlerse esnafın ne halde olduklarını görebilirler. Esnafımız bizden çözüm bekliyor. Gelin defalarca önerdiğimiz gibi mazotu yat sahiplerine değil, çiftçiye ve şoför esnafına vergisiz verelim. Gelin belge ücretlerini yarı yarıya indirelim. Gelin faizsiz borç ertelemesi yapalım, haciz dosyalarını yırtıp atalım” ifadelerini kullandı.