YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda sunulan hizmetler, yürütülen projeler, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konuların ele alındığı toplantı yapıldı. Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli başkanlığındaki toplantıya, il müdür yardımcıları ve kuruluş müdürleri katıldı. Covid-19 tedbirleri dikkate alınarak yapılan toplantıda pandemi sürecinde kuruluşların hizmetlerinin aksatılmaması, engelli, yaşlı, çocuk, kadınlara yönelik hizmetler ile karşılaşılan sorunlar masaya yatırıldı. Pandemi sürecinde engelli ve yaşlı kuruluşlarında devam eden vardiya sistemi, personel durumu, sosyal hizmet merkezlerinde sunulan hizmet modellerinin daha kaliteli ve nitelikli hale getirilmesi amacıyla neler yapılabileceği hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. KOP kapsamında yürütülen projeler hakkında detaylı bilgi aktarıldı. Toplantı sonunda Yozgat halkının sosyal hizmet modellerinden etkin şekilde faydalanmaları için tüm ekiplerle birlikte çalışmanın önemini vurgulandı.