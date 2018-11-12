Sorunlar konuşuldu

Toplantıya, Kaymakam Bekir Özen başkanlık etti. Kaymakam özen, önce köy ve mahalle muhtarları ile tanıştı, daha sonra da köy ve mahallelerde yaşanan sıkıntı ve sorunları dinledi. İlçe Özel İdare Müdürü Nurettin Özdem, İlçe Yazı İşleri Müdürü Halil İbrahim Gürkan’ın da hazır bulunduğu toplantıda, gündeme getirilen sorunlar, çözüm önerileri not alındı.