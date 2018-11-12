Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92839
ALTIN
212.844
DOLAR
5.4915
STERLİN
7.0723
EURO
6.2205

Sorunlar konuşuldu

ÇAYIRALAN ilçesinde Köy ve Mahalle Muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, sorunlar masaya yatırıldı.

Sorunlar konuşuldu

ÇAYIRALAN ilçesinde Köy ve Mahalle Muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, sorunlar masaya yatırıldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 07:39
8 Okunma
Sorunlar konuşuldu

Toplantıya, Kaymakam Bekir Özen başkanlık etti. Kaymakam özen, önce köy ve mahalle muhtarları ile tanıştı, daha sonra da köy ve mahallelerde yaşanan sıkıntı ve sorunları dinledi. İlçe Özel İdare Müdürü Nurettin Özdem, İlçe Yazı İşleri Müdürü Halil İbrahim Gürkan’ın da hazır bulunduğu toplantıda, gündeme getirilen sorunlar, çözüm önerileri not alındı.

Anahtar Kelimeler:
SORUNLAR KONUŞULDU
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SAYGIYLA ANDIK
SAYGIYLA ANDIK
BUTÇE 125 MiLYON
BUTÇE 125 MiLYON
Restore Devam ediyor
Restore Devam ediyor
Gençler Sorgun’da toplanacak
Gençler Sorgun’da toplanacak
Genel Kurul’da eğitim konuşuldu
Genel Kurul’da eğitim konuşuldu
Bozok, Malatya’da
Bozok, Malatya’da

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim