SORUNLAR KONUŞULDU

TSO Başkanı Sinan Çelik, ‘’Bugün biz değil sizler konuşacaksınız. Sizlerin sektör içerisinde yaşadığı sıkıntıları ve Oda olarak yapmamız gerekenleri madde madde belirleyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde de sektör toplantıları gerçekleştirdik. Bizim amacımız üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları ve beklentileri doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirmek. Sizlerin ihtiyaçlarını bilirsek bizlerde o yönde hizmet etmek için elimizden geleni yaparız” dedi.

Toplantıya katılım sağlayan sektör temsilcileri güncel sorunlardan, Oda yönetiminden beklentilerini ifade ettiler. Ağırlıklı olarak kamu alımlarında Yozgat müteşebbisinin tercih edilmemesi, hizmet sektöründe olmaları sebebiyle devlet desteklerinin büyük çoğunluğundan faydalanamamaları yer aldı. Ekonomik koşulların her geçen gün zorlaştığı bu günlerde, rekabetin fazla olması ve hizmet tarifelerinin bir standarda bağlı olmaması gibi konularda görüşüldü. Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, “Tek amacımız üyelerimize ve ilimize faydalı olmak. Dün ki Yozgat dünde kaldı. Önümüze bakıp birlik ve beraberlik için çalışıp başarılı olacağız. Başarılı olmak zorundayız. Gerek şahsım gerekse Oda yönetimim olarak elimizde geleni yapacağız” diyerek, katılımcılara teşekkür edip, toplantıyı sonlandırdı.