Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1444.63
ALTIN
485.86
DOLAR
8.4835
STERLİN
11.5865
EURO
9.9529

Sorunlar konuşuldu

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile ayrı ayrı görüşerek Ankara’da bir araya geldi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:13
Sorunlar konuşuldu

Başkan Akay, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’nun daveti üzerine Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu başkanlığında yapılan toplantıya katılarak Kurul Üyelerine şeker sektörünün sorunları ve pancar şekerinin önemi hakkında bilgiler aktardı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Kurul Üyeleri ile PANKOBİRLİK ve PANŞEK temsilcileri de katıldı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Bakanı Hüseyin Akay, Kurul Üyelerine şeker sektörünün sorun ve beklentileri başta olmak üzere, pancar şekerinin sağlık ve güvenli gıda noktasında taşıdığı öneme ilişkin son derece kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Toplantı, Kurul Üyeleri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak ve sektöre yönelik önemli değerlendirmelerle sona erdi. Külliye ziyaretinin akabinde şeker sektörü ve pancar tarımının devamı için önemli temaslarda bulunan Akay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’un makamında bir araya geldi. Sektörün ve pancar tarımının güncel sorunları ve beklentilerinin değerlendirildiği görüşmede çözüm önerilerini sıralayan Akay, Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’a sıcak ve samimi ev sahipliği ve yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
SORUNLAR KONUŞULDU
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekstil fabrikası inşaatına başlandı
Tekstil fabrikası inşaatına başlandı
BELEDiYE ORTAK OLDU
BELEDiYE ORTAK OLDU
Çınar hasret giderdi
Çınar hasret giderdi
Erkek öğrenci yurdu
Erkek öğrenci yurdu
Kadın Muhtar ‘Varım’ dedi
Kadın Muhtar ‘Varım’ dedi
Eyleme katıldılar
Eyleme katıldılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim