SORUNLAR KONUŞULDU

SORGUN Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hazırlanıp, Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteklediği, Yozgat İş-Kur İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen ‘İş’te genç İş’te Yozgat’ başlıklı proje çalışması tamamlandı. Proje kapsamında 4 çalıştay, 1 zirve programı düzenlendi. Toplamda 211 gencin katılım sağladığı proje kapsamında, ‘Yozgat İli Özelinde Genç İşsizlik Sorunu-Çözümüne Yönelik Politika Önerileri’ hazırlandı. SORGED Başkanı Halil Uğuz, Yozgat'ta ilk kez gençler tarafından genç işsizlik sorunu ve çözümüne yönelik ‘Politika Öneri Belgesi’ hazırlandığını hatırlatarak, dernek olarak gençlerin önünü açmak, Avrupa ülkeleriyle entegre çalışmalar yapmalarına katkıda bulunmaya çalıştıklarını kaydetti. Derneğin kuruluşundan itibaren geçen 6 yıllık süreçte 350 genci ücretsiz yurt dışına gönderdiklerini kaydeden Uğuz, bununla birlikte AB ülkelerinden 250 gencin Yozgat’a gelmesini sağlayarak, Yozgat’ın AB’ye giriş adaptasyonunun kolaylaştırılmasına katkı sağladıklarını anlattı.

İŞ’TE GENÇ, İŞTE YOZGAT

Dernek Başkanı Halil Uğuz, ‘İş'te genç, İş'te Yozgat’ adlı projesi ile Yozgat ilinin genç işsizliği sorununun gençler tarafından detaylı incelenmesi, gençlerin hazırladığı istihdam sorunlarına yönelik Yozgat ili özelinde gerçekçi, uygulanabilir politika belgesi oluşturulması ve önerilerin hayata geçebilmesi için karar verici ve yasa yapıcılar ile ortak buluşmalar gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Uğuz, ‘’Belirlenen temel amaç doğrultusunda farklı profil özelliklerine sahip gençler ile ‘İstihdam ve İşsizlik’ temalı yaygın öğrenim temelli dört çalıştay düzenlendi. Çalıştayların gençlerin paydaş diyalogu içerisinde bulunarak, genç işsizliği, nitelikli işgücü piyasası, iş-başı eğitim, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında atölye çalışmalarında aktif yer almaları sağlandı. Mevcut ulusal-bölgesel-yerel istihdam politikalarını detaylı incelemeleri, istihdam alanında çalışmalar yürüten paydaş temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunuldu, platformlar sunularak, mevcut politikaların uygulanabilir olması, iyileştirilmesi yönünde somut katkılar sağlamaya çalışıldı. Çalıştaylar ile kazanılan donanımla gençler tarafından ‘Sürdürülebilir Genç İstihdamı Politika Öneri Belgesi’ hazırlandı’’ diye konuştu. Proje kapsamında düzenlenen her bir çalıştay programına 18-30 yaş aralığında 30 genç katılımcı dahil edildiğini anlatan Uğuz, ‘’Toplam dört çalıştay kapsamında 120 gencin proje içerisinde aktif katılımı desteklenmiştir. Projenin son adımı olarak, toplam 91 genç katılımcı ile oluşturulan ‘Politika Öneri Belgesi’nin tanıtılması ve karar verici, yasa yapıcılar ile gençlerin bir araya gelmelerine imkan sağlayarak proje zirve programı ile tamamlanmıştır. Sunulan Politika Öneri Belgesi, proje süreci boyunca düzenlenen anket, yüz yüze ve çevrimiçin tüm çalışmaların yazılı hale dönüştürülen fikri çıktısıdır’’ ifadelerini kullandı.