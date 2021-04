Sorunlar konuşuldu

İlbay, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun başkanlığında yapılan, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cemal Çalık, Alım ve Üretim Dairesi Başkanı İbrahim Sarıtosun’un da hazır bulunduğu toplantıda Yozgat’ta faaliyet gösteren kanatlı hayvan üretim tesislerinin sorunlarını aktardı. İlbay, Türkiye’de beyaz et sektöründeki gelişmeler ve tavukçuluk sektörünün sorunları hakkında verimli bir toplantı olduğunu kaydetti. İlbay, ‘’Et ve Süt Kurumunun biz tavuk üreticilerinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan ESK Genel Müdürü Osman Uzun, Erzincan’da hizmet veren ESK Tavuk Kombinasının üreticilerin üretim kapasitesini artırmaları amacı ile ürün çeşidi ve pazar ağını genişletmeye yönelik çalışmalar yaptığını belirtti. Sorun ve taleplerimizi dinleyerek çözüme ulaştırdı. Sayın Genel müdürümüz ve özverili çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.