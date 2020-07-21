Sorunlar iletildi

AKDAĞMADENİ Ziraat Odası Başkanı Eyyüp Elmalı, telekonferans yöntemiyle bölge çiftçisinin sorunlarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle görüşerek, iletti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin koordinasyonuyla düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bakanlık bürokratları, TZOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ziraat Odası başkanları katıldı.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyüp Elmalı, Orta Kuzey Anadolu Bölgesi çiftçi sorumlusu olarak Bölge çiftçisinin sorunlarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye iletti. Elmalı, ‘’Orta Kuzey Anadolu Bölgesi çiftçilerimizin de en önemli sorunlarının başında girdi maliyetleri geliyor. Gübre, elektrik, yem, zirai ilaç gibi girdilerdeki fiyat artışları üreticilerimizi zor durumda bıraktı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 ile verilen yüzde 75 hibeli tohumluk desteği programı bütün çiftçileri kapsamalıdır. Bölgeye uygun tür ve çeşitlerin tohumları verilmelidir. Soğan fiyatlarındaki gidişat bölgemizdeki kışlık soğan üreticilerimizi de endişeye sevk etmektedir. Bu üreticilerimiz mağdur olmamak için destek bekliyor, ihracatın koşulsuz açılmasını istiyoruz’’ dedi.

Elmalı, çiftçilerin tarım Bağ-Kur primi açıklanan asgari ücret ve aylık prim gün sayısının 26’dan 27’ye çıkması nedeniyle yüzde 19,46 oranında artarak 764 lira 96 kuruştan 913 lira 80 kuruşa çıktığını hatırlattı. Elmalı, ‘’Borcu bulunmayan çiftçimize verilen 5 puanlık Hazine desteğini göz önünde bulundursak bile çiftçimizin ödeyeceği tarım Bağ-Kur primi aylık 654 lira 10 kuruştan 781 lira 37 kuruşa yükselmiştir. Bu konularda destek bekliyoruz. Afet yaşayan çiftçilerimizin kredi borçları bir yıl faizsiz olarak ertelenmeli, bankalara kredi talebinde bulunan çiftçiler geri çevrilmeden düşük faizli kredi kullandırmalı, SGK prim ödemeleri, tarımsal sulama ve elektrik borçları bir yıl ertelenmelidir’’ ifadelerini kullandı.

Elmalı, Orta Kuzey Anadolu Bölgesi çiftçi sorumlusu olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Bölge çiftçisinin sorunlarını dinlediği için teşekkür etti.