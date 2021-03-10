Sorunlar Iletildi

Sarıkaya Kaymakamı Selami Işık, AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanı Bülent Doğan, AK Parti Çandır İlçe Başkanı Halim İlbay, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’i ziyaret etti. Başer, Yozgat’tan giden heyet ile birlikte DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ı makamında ziyaret ederek, her iki ilçenin beklentilerini iletmeleri sağlandı, projelerle ilgili bilgi alındı. Milletvekili Başer, DSİ Genel Müdürüne, Sarıkaya Bahçelievler Mahallesi dere ıslahı, Yahyasaray Göleti Kapalı devre sulama sistemi, Sarıkaya Hasbek Barajı, Kadışehri Bahçecik Barajı, Çandır Mera özü taşkın koruma kanalı projeleriyle ilgili görüşmelerde bulunduklarını söyledi. Başer, ‘’Yozgat’ımızın proje taleplerine müspet yaklaşım gösteren Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum’’ dedi.