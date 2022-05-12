Sorunlar ele alınmalı

Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Engelliler Sanat Festivali’ başladı. Düzenlenen festivale Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan ve çok sayıda davetli katıldı.

Engelliliğin yalnızca engellilerin değil, topyekûn bir anlayışla ele alınması gereken toplumsal bir sorun olduğunu söyleyen Çağan, Dünya Engelliler Haftasının 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede kutlandığını belirtti.

Çağan, “Engelliler Haftası boyunca engelli haklarına dikkat çekiliyor, sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler ile farkındalık yaratılıyor. Yeryüzünde 1 milyardan fazla engelli bulunuyor ancak tüm insanlar engelli adayı olarak yaşamını sürdürüyor” dedi.

Engelliliğin, yalnızca engellileri değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren, tanıdan iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan, sosyal hizmetlere kadar topyekûn bir anlayışla ele alınması gerektiğini kaydeden Çağan, “Engelli bireylerin sorunlarının çözümünde destek olmak ve her adımda onların yanında olarak hayatlarını kolaylaştırmak hepimizin görevidir. Onların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak, aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Ayrıca ülkemizde son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle engelli bireylere olan duyarlıklar artmış, sorunlarının çözümüne yönelik önemli gelişmeler kaydedilmiş olup ülkemizde istihdamdan eğitime, bakım hizmetlerinden sosyal yardımlara kadar engellilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda önemli mesafeler kat edilmiştir. Bu düşüncelerle Engelliler Haftasının toplumsal farkındalığı ve hassasiyeti arttırmasını temenni ediyorum” diye konuştu.