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Sorunlar dinleniyor

SORGUN Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Canbolat, çiftçi sorunlarını dinliyor.

23 Mart 2021 Salı 00:25
Sorunlar dinleniyor

Sorgun ilçesinde, Tarım İlçe Müdürlüğü, Ziraat Odası ile bir araya gelerek, Türkiye’de ilk kez çiftçilerin sorunlarını yerelde çözmek amacıyla muhtarların da oluşturduğu komisyonlarla sorunları dinleyip, çözüm üretiyor. Gerçekleştirilen toplantılarda, Mera Tecavüzleri, MGD Desteklerini Başkalarının Alması, Çapacı ve Biçerdöver Ücretleri konularında katılımcılar bilgilendiriliyor. Bu 4 konu ile ilgili oluşturulan komisyon tarafından 7'şer Muhtarın katılımı ile toplantı yapıldı. 

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Sorunlar Dinleniyor
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