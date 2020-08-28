Sorunlar çözülüyor

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, geçmişi 40-50 yıla dayanan sorunları topyekûn ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, ‘’Tüm samimiyetimizle bir işi bir defada bitirme kararlılığıyla çalışıyoruz. Günü kurtarma derdi ve endişesiyle değil sorunlara köklü çözümler getirmek üzere mücadele ediyoruz’’ dedi. Başkan Ekinci, 80’li yılların asbest borularının tarihe gömülürken yerine mavi sağlıklı borular döşemeye çalıştıklarını, kanalizasyon hattının bile olmadığı Hastane Caddesine asfalt basıp geçmeyi, emanete ihanet olarak gördüklerinin altını çizip, Hastane Caddesinden geçen, kuyulardan mahallelere bağlanan ana içme suyu hattını yeni baştan yaptıklarını bildirdi. Başkan Ekinci, ‘’Kanalizasyonunu tamamladık. Yağmur suyu drenajları ve Elektrik bağlantılarını tamamlayıp üst yapısını yapmak üzere hazırladık. Bazı mahalleleri kapsayan bir kaç günlük zorunlu su kesintisi bu sebepten oluştu. Şebekeye suyu basmış durumdayız ve şu andan itibaren lokal ve kısa süreli kesintilerle çalışmalarımızı tamamlayacağız’’ diye konuştu. Başkan Ekinci, Eğriöz Deresi kenarının önceki yönetim tarafından altyapısı ve yağmur drenajları yapılmadan kaplandığı için bir bütünlük içerisinde buranın da alt yapısı ile eş zamanlı olarak uygulayacakları projeyi de gerçekleştirmeye çalıştıklarını bildirdi. Ekinci, ‘’Şehrin birçok yerinde çalışıyor olmamız kıştan önce kaldırım ve asfaltlama çalışmalarına bir bütünlük içerisinde tamamlama gayretidir. Yağışlar başlamadan tüm caddelerin asfaltlama çalışmalarını yapmak üzere kararlıyız. Yaptığımız çalışmaların hafife alınacak işler olmadığını söylemeden geçemeyiz. 10 yıllardır biriken sorunlar adım adım çözülmektedir. Bu süreçte bize destek olmanızı, bu zor günlerde sabırlı olmanızı temenni ediyorum. Tüm imkanların seferber edildiği şu günlerde belediyemizin gece gündüz çalıştığını bilmenizi istiyorum’’ ifadelerini kullandı.