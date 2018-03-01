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Soruna mahallinde çözüm

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı’na proje başvurusunda bulunmak isteyen kurumların belli safhaya getirilen projeleri, bugün Yozgat’ta gerçekleştirilecek toplantıda ele alınacak.

Soruna mahallinde çözüm

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı’na proje başvurusunda bulunmak isteyen kurumların belli safhaya getirilen projeleri, bugün Yozgat’ta gerçekleştirilecek toplantıda ele alınacak.

01 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Soruna mahallinde çözüm

ORAN Yozgat İl Koordinatörü Timur Yıldız, 29 Aralık 2017 tarihinde ilan edilen ‘Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik, Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları, Kentsel ve Sosyal Altyapının iyileştirilmesi’ mali destek programları kapsamında, Ajansa proje başvurusunda bulunmak isteyen kurum yetkilileriyle bir araya gelineceğini söyledi. Yıldız, belli bir safhaya getirilmiş olan projeleri ile ilgili soru ve sorunlarını çözüme kavuşturmak maksadıyla bugün Yozgat’ta teknik yardım masaları oluşturulacağını kaydetti. Yıldız, ‘Teknik Yardım Masalarında, hazırlanan projelerin niteliğine ve içeriğine ilişkin herhangi bir kontrol yapılmayacak. Yalnızca başvuru formu ve eklerinde varsa anlaşılmayan hususlar açıklanacak, başvuru sırasında gerekli diğer belgelerin istenilen şekilde hazırlanması ile varsa başvuru sürecinde KAYS kullanımında karşılaşılan sorunlara yönelik bilgilendirme yapılacaktır’ dedi.
Yıldız, Teknik Yardım Masası için randevuların internet üzerinden yapıldığını, ‘Randevu alan başvuru sahipleri Kalkınma Ajansı Yönetim Sistemi’nde (KAYS) oluşturdukları başvuru formlarının taslağı ve destekleyici belgelerin çıktılarını randevu saatinden önce hazır bulundurmaları gerekmektedir. Teknik Yardım Masası uygulamaları, Yozgat Yatırım Destek Ofisi’nde gerçekleşecektir’ diye konuştu.
 

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