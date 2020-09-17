Soruna köklü çözüm

AKDAĞMADENİ Belediyesi, ilçenin şebeke suyu sorununa köklü çözüm getirmek amacıyla başlattığı çalışmalarından olumlu sonuçlar almaya devam ediyor. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Mart ayında başladıkları jeofizik etüt çalışmalarının tamamlandığı, elde edilen sonuçlara göre derin sondaj çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’İlçemizde özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının çözümü için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Yapmış olduğu derin su sondaj çalışmaları sonucunca saniyede 11 litre debili içme suyu temin ettik’’ dedi. Başkan Yalçın, yapılan tahlil çalışmalarının ardından yeni açılan kuyulardan sağlanan içme suyunun şehir içi şebeke hattına bağlantısına geçildiğini anlattı. Başkan Yalçın, ‘’Kısa süre içerisinde bulunan su kaynakları içme suyu şebeke hattına verilecek olup belirli mahallelerimizde yaşanan su sorunu giderilecektir. Önümüzde ki süreçte hedefimiz ilçemizin uzun yıllar içme suyu problemi yaşamaması için yeterli su kaynağı sağlamak olacaktır’’ diye konuştu.